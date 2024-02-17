У Краматорську ракетний удар зруйнував два будинки, є загиблі

Ракетний удар по Краматорську. Фото: ОВА

Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську ввечері 17 лютого, внаслідок чого зруйновано два будинки в приватному секторі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Рятувальники ДСНС розбирають завали будинків — за попередньою інформацією, там можуть перебувати троє людей.



Вже відомо про одну загиблу. Рятувальники витягли з-під завалів тіло жінки 1977 року народження.



Пошуки ще двох людей продовжуються.



Оновлено (23:55). Число загиблих у Краматорську зросло до двох, повідомив голова ОВА. Рятувальники витягли з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка.



Під руїнами досі перебуває одна людина

У Краматорську росіяни вдарили ракетами по промзоні і приватному сектору зруйновано два будинки, пошкоджено ще 23, уточнив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

Крім того, у сусідньому Слов'янську внаслідок російської атаки зруйновано задні школи. Під завалами може бути людина.