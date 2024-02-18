Захват Авдеевки «не помог»: центр Донецка попал под обстрел

Последствия обстрела в центре Донецка. Фото: Алексей Кулемзин

Ворошиловский район оккупированного Донецка попал под обстрел минувшей ночью 18 февраля. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Он рассказал, что повреждено остекление трех многоквартирных домов по улице Набережной. Пострадали 8 стоящих рядом автомобилей.

Кроме того, по его информации, во время ночного обстрела Ворошиловского района повреждено остекление в детско-юношеском клубе «Искорка» по улице Набережной.



Российская сторона обвинила в обстреле Украину. Как утверждает «СЦКК ДНР», был выпущен один снаряд калибром 155 мм, предположительно, из гаубицы М777. Там считают, что обстрел велся из села Карловка Покровского района Донецкой области.



От Карловки до места обстрела более 25 километров. Дальнобойность гаубицы М777 обычными снарядами в открытых источниках указана до 25 километров. Также есть виды снарядов, дальность которых 30 километров и больше.



Если допустить, что удар по центру Донецка был нанесен ВСУ, то это опровергает нарратив российской пропаганды о том, что захват Авдеевки «обезопасит» Донецк от обстрелов.



«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов», — заявили вчера в Минобороны РФ по случаю оккупации Авдеевки.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин также заявил, что после оккупации Авдеевки «наши города будут обстреливаться меньше».



Однако после ночного удара по центру Донецка пропагандист с телеканала «Россия 1» Андрей Руденко написал в своем телеграм-канале: «К сожалению, даже при взятии Авдеевки артиллерия врага все равно достает до любого района Донецка».



Он считает, что украинские войска нужно «отбросить» от Донецка минимум на 40 км.