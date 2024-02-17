Російські військові на АКХЗ. Кадр із відео

Війська Росії захопили коксохімічний завод та мікрорайон «Хімік» в Авдіївці на Донеччині.



Кадри присутності окупантів на коксохімзаводі та у міськради Авдіївки, яка розташована на «Хіміку», опублікували російські телеграм-канали.



Ролики геолокував український аналітичний проект DeepState.

Війська РФ захопили АКХЗ та мікрорайон «Хімік» в Авдіївці



Кадри присутності окупантів на коксохімзаводі та біля міськради Авдіївки опублікували російські телеграм-канали. Ролики геолокували DeepState.



Раніше командування ЗСУ оголосило про вихід українських військових з Авдіївки. pic.twitter.com/0FGpny3nUR — Новини Донбасу (@novostidnua) February 17, 2024



У ніч на 17 лютого командування ЗСУ публічно оголосило про вихід українських військових з Авдіївки , щоб не допустити їхнього оточення противником. Президент Володимир Зеленський назвав це рішення правильним.



Тепер на карті DeepState Авдіївку позначено як повністю окуповану Росією.

Росія розпочала штурм Авдіївки у жовтні 2023 року. За словами президента Зеленського, втрати в Авдіївці становлять 1 до 7: на смерть одного українського військового припадає загибель семи росіян.