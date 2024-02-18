Захоплення Авдіївки «не допомогло»: центр Донецька потрапив під обстріл

Ворошиловський район окупованого Донецька вночі потрапив під обстріл. Фото: Олексій Кулемзін

Ворошиловський район окупованого Донецька потрапив під обстріл минулої ночі 18 лютого. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Кулемзін розповів, що пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків на вулиці Набережна. Постраждали 8 автомобілів, що стоять поруч.

Крім того, за його інформацією, під час нічного обстрілу Ворошилівського району пошкоджено скління у дитячо-юнацькому клубі «Іскорка» на вулиці Набережна.



Російська сторона звинуватила в обстрілі Україну. Як стверджує «СЦКК ДНР», було випущено один снаряд калібром 155 мм, ймовірно, з гаубиці М777. Там вважають, що обстріл вівся із села Карлівка Покровського району Донецької області.



Від Карлівки до місця обстрілу понад 25 кілометрів. Дальнобійність гаубиці М777 звичайними снарядами у відкритих джерелах вказана до 25 км. Також є види снарядів, дальність яких 30 кілометрів та більше.



Якщо припустити, що удару по центру Донецька завдали ЗСУ, то це спростовує наратив російської пропаганди про те, що захоплення Авдіївки «убезпечить» Донецьк від обстрілів.



«Звільнення Авдіївки дозволило відсунути лінію фронту від Донецька, тим самим суттєво убезпечити його від терористичних ударів», — заявили вчора в Міноборони РФ з нагоди окупації Авдіївки.



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін також заявив, що після окупації Авдіївки «наші міста обстрілюватимуться менше».



Однак після нічного удару по центру Донецька пропагандист із телеканалу «Росія 1» Андрій Руденко написав у своєму телеграм-каналі: «На жаль, навіть при взятті Авдіївки артилерія ворога все одно дістає до будь-якого району Донецька».



Він вважає, що українські війська потрібно «відкинути» від Донецька щонайменше на 40 км.



