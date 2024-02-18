В Краматорске возросло число погибших из-за ракетной атаки

В Краматорске из-под завалов изъяли остатки еще одной погибшей. Фото: прокуратура

В результате ракетной атаки по Краматорску 17 февраля число погибших возросло. Спасатели утром достали останки тела, вероятно, третьей погибшей женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«В ходе поисково-спасательных работ найдены и остатки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве отметили, что в больницу доставлены супруги пенсионеры, которые получили травмы, находясь в собственном доме — это мужчина в возрасте 78 лет и его 75-летняя жена.



Напомним, войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску вечером 17 февраля. Мишенью для одной из них стал частный жилой дом, где находились три гражданских. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 46-летняя мать и 23-летний сын — их тела деблокировали.