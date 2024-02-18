У Краматорську зросла кількість загиблих через ракетну атаку

У Краматорську з-під завалів вилучили залишки ще однієї загиблої. Фото: прокуратура

Внаслідок ракетної атаки по Краматорську 17 лютого кількість загиблих зросла. Рятувальники вранці дістали останки тіла, мабуть, третьої загиблої жінки. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«Під час пошуково-рятувальних робіт знайдено і залишки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві зазначили, що до лікарні доставлено подружжя пенсіонерів, які отримали травми, перебуваючи у власному будинку — це чоловік віком 78 років та його 75-річна дружина.



Нагадаємо, війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську ввечері 17 лютого. Мішенню для однієї з них став приватний житловий будинок, де знаходилися три цивільні. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 46-річна мати та 23-річний син – їхні тіла деблокували.