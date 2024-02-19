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В оккупированной Макеевке пожар на нефтебазе, перед этим работала ПВО РФ

19 февраля 2024, 10:40

В оккупированной Макеевке пожар на нефтебазе, перед этим работала ПВО РФ

В Макеевке поднялся столб дыма. Фото: кадр из видео В Макеевке поднялся столб дыма. Фото: кадр из видео

В оккупированной Макеевке поднялся столб дыма после взрывов. Перед этим местные жители слышали работу ПВО РФ.

Судя по густому черному дыму, произошел удар по нефтебазе. После взрывов частично обесточен Червоногвардейский район Макеевки.

Пожар на нефтебазе в Макеевке. Фото: кадр с видео

В результате обстрела Макеевки обесточены несколько подстанций. Без электроэнергии находятся 15 котельных и жители посёлков Крупской, Горького, Карла Маркса и Первомайский.

Местные телеграм-каналы Донецка также сообщают про работу оккупационной системы ПВО в городе из-за «прилетов».  

Напомним, Ворошиловский район оккупированного Донецка попал под обстрел минувшей ночью 18 февраля.

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