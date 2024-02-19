В окупованій Макіївці пожежа на нафтобазі, перед цим працювала ППО РФ

У Макіївці піднявся стовп диму. Фото: кадр із відео

В окупованій Макіївці піднявся стовп диму після вибухів. Перед цим місцеві мешканці чули роботу ППО РФ.



Судячи з густого чорного диму, стався удар по нафтобазі. Після вибухів частково знеструмлено Червоногвардійський район Макіївки.

Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Фото: кадр з відео

Внаслідок обстрілу Макіївки знеструмлено кілька підстанцій. Без електроенергії знаходяться 15 котелень та мешканці селищ Крупської, Горького, Карла Маркса та Первомайське.



Місцеві телеграм-канали Донецька також повідомляють про роботу окупаційної системи ППО у місті через «прильоти».



Нагадаємо, Ворошиловський район окупованого Донецька потрапив під обстріл минулої ночі 18 лютого.