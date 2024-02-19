В окупованій Макіївці пожежа на нафтобазі, перед цим працювала ППО РФ

В окупованій Макіївці піднявся стовп диму після вибухів. Перед цим місцеві мешканці чули роботу ППО РФ.
Судячи з густого чорного диму, стався удар по нафтобазі. Після вибухів частково знеструмлено Червоногвардійський район Макіївки.
Внаслідок обстрілу Макіївки знеструмлено кілька підстанцій. Без електроенергії знаходяться 15 котелень та мешканці селищ Крупської, Горького, Карла Маркса та Первомайське.
Місцеві телеграм-канали Донецька також повідомляють про роботу окупаційної системи ППО у місті через «прильоти».
Нагадаємо, Ворошиловський район окупованого Донецька потрапив під обстріл минулої ночі 18 лютого.
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