В результате обстрела Харьковской области погиб энергетик

В Купянском районе Харьковской области во время обстрела повреждено здание районных электрических сетей, обесточена подстанция, погиб работник Купянского районного отделения энергосбыта ПАО «Харьковоблэнерго», сообщает Министерство энергетики Украины.



Также обесточена воздушная линия 110 кВ и подстанция. Без света остались 34 населенных пункта (более 9,5 тысячи потребителей). В настоящее время идет осмотр повреждений.



«Ремонт линий и возобновление электроснабжения начнется, когда разрешит ситуация безопасности. Также в результате обстрела погиб сотрудник Купянского РЭС – во время атаки он был дома», — говорится в сообщении.



Напомним, российские военные в пятницу, 16 февраля, нанесли повторный удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории.