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Внаслідок обстрілу Харківської області загинув енергетик

19 лютого 2024, 11:25

Внаслідок обстрілу Харківської області загинув енергетик

У Куп'янському районі Харківської області під час обстрілу пошкоджено будівлю районних електричних мереж, знеструмлено підстанцію, загинув працівник Куп'янського районного відділення енергозбуту ПАТ «Харківобленерго», повідомляє Міністерство енергетики України.

Також знеструмлено повітряну лінію 110 кВ та підстанцію. Без світла залишилося 34 населені пункти (понад 9,5 тисячі споживачів). Наразі триває огляд пошкоджень.

«Ремонт ліній та відновлення електропостачання розпочнеться, коли вирішить ситуація безпеки. Також внаслідок обстрілу загинув співробітник Куп'янського РЕМ – під час атаки він був удома», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові в п'ятницю, 16 лютого, завдали повторного удару по теплоелектростанції на прифронтовій території.

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