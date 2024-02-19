Доверие к телемарафону среди украинцев продолжает снижаться — соцопрос

Лишь 36% украинцев доверяют телемарафону "Единые новости", тогда как 47% не доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 5-10 февраля 2024 года.

При этом, как отмечается в результатах исследования, в ходе прежних опросов в 2023 году процент респондентов, доверявших телемарафону, составлял относительное, а в 2022 году — абсолютное большинство опрошенных. В частности, еще в декабре 2023 года телемарафону доверяли 43% респондентов (не доверяли 38%), в октябре доверяли 48% (не доверяли 39%), в мае 2022 года доверяли 69% (не доверяли 12%).

В КМИС отметили, что не доверяющие президенту Украины Владимиру Зеленскому гораздо более критичны к телемарафону (доверяют 12%, не доверяют 72%), но и среди доверяющих Зеленскому доверяют 48%, не доверяют — 33%.

В региональном разрезе немного более критичны к телемарафону "Единые новости" жители запада и центра Украины, однако различия несущественны: лишь на востоке телемарафону доверяет относительное большинство опрошенных (40%), но не доверяют 36%.

«Результаты опроса свидетельствуют, что у все большего числа украинцев телемарафон "Единые новости" вызывает критические замечания… Усиление общественного запроса на переформатирование телемарафона не следует оставлять в стороне и тем более игнорировать… Сейчас еще есть пространство для решений, удовлетворяющих общественность и позволить трансформировать деятельность телемарафона в формат, который будет более релевантным текущей внутренней и внешней ситуации», — отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1202 совершеннолетних респондентов из всех подконтрольных регионов Украины. Статистическая погрешность выборки при обычных обстоятельствах (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей близких к 50% и 1,4% для показателей, близких к 5%, но в условиях войны к ней добавляется определенное систематическое отклонение.