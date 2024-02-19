Довіра до телемарафону серед українців продовжує знижуватися — соцопитування

Лише 36% українців довіряють телемарафону "Єдині новини", тоді як 47% не довіряють йому, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 5-10 лютого 2024 року.

При цьому, як зазначається в результатах дослідження, під час опитувань 2023 року відсоток респондентів, які довіряли телемарафону, становив відносну, а 2022 року — абсолютну більшість опитаних. Зокрема, ще у грудні 2023 року телемарафону довіряли 43% респондентів (не довіряли 38%), у жовтні довіряли 48% (не довіряли 39%), у травні 2022 року довіряли 69% (не довіряли 12%).

У КМІС зазначили, що ті, хто не довіряє президентові України Володимиру Зеленському, набагато критичніші до телемарафону (довіряють 12%, не довіряють 72%), але і серед довіряючих Зеленському довіряють 48%, не довіряють — 33%.

У регіональному розрізі трохи критичніші до телемарафону "Єдині новини" жителі заходу та центру України, проте відмінності несуттєві: лише на сході телемарафону довіряє відносна більшість опитаних (40%), але не довіряють 36%.

«Результати опитування свідчать, що все більше в українців телемарафон "Єдині новини" викликає критичні зауваження… Посилення суспільного запиту на переформатування телемарафону не слід залишати осторонь і тим більше ігнорувати… Зараз ще є простір для рішень, що задовольняють громадськість і дозволять трансформувати діяльність у формат, який буде більш релевантним поточній внутрішній та зовнішній ситуації», — зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1202 респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Статистична похибка вибірки за звичайних обставин (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників близьких до 50% та 1,4% для показників, близьких до 5%, але в умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.