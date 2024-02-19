Россияне должны были эвакуировать раненых из «Зенита», а вместо этого их расстреляли, — заявление 110-й бригады

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая защищала Авдеевку, сообщила, что россияне обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте «Зенит», а вместо этого расстреляли их.



«Выход личного состава 110 Бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать», — говорится в сообщении.



В бригаде сообщают, что из-за полного окружения опорного пункта «Зенит» было принято решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с российской стороной по обмену пленных для оказания помощи укаинским тяжелораненым безоружным военным.



«Враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем — обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни», — рассказали военные.



О том, что троих защитников Украины — Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника — расстреляли, в бригаде узнали по обнародованному россиянами видео. На нем родственники этих трех солдат опознали погибших.



«По нашим данным враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданного подразделения», — сообщили в 110-й бригаде ВСУ.



Напомним, вчера, 18 февраля, стало известно, российские войска расстреляли шесть пленных украинских военнослужащих на позиции Музей (Зенит) в Авдеевке Донецкой области, которые остались во время отхода украинских военных.