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Росіяни мали евакуювати поранених із «Зеніту», а натомість їх розстріляли, — заява 110-ї бригади

19 лютого 2024, 20:53

Росіяни мали евакуювати поранених із «Зеніту», а натомість їх розстріляли, — заява 110-ї бригади

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, повідомила , що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, які залишилися в оточенні в опорному пункті «Зеніт», а натомість розстріляли їх.

«Вихід особового складу 110 Бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Кілька тяжко поранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати», — йдеться у повідомленні.

У бригаді повідомляють, що через повне оточення опорного пункту «Зеніт» було ухвалено рішення зв'язатися з координаційним центром та організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги укаїнським тяжко пораненим беззбройним військовим.

«Ворог повідомив координаторам цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених та надати їм допомогу, а надалі обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти своє життя», - розповіли військові.

Про те, що трьох захисників України - Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника - розстріляли, у бригаді дізналися про оприлюднене росіянами відео. На ньому родичі цих трьох солдатів упізнали загиблих.

«За нашими даними, ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосика. Про шостого бійця інформацію поки що не підтверджено, швидше за все він був із посагу підрозділу», — повідомили у 110-й бригаді ЗСУ.

Нагадаємо, вчора, 18 лютого, російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військовослужбовців на позиції Музей (Зеніт) в Авдіївці Донецької області, які залишилися під час відходу українських військових.

 

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