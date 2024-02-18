Россияне расстреляли пленных украинских военных на позиции «Зенит» в Авдеевке — DeepState

Российские оккупанты расстреляли шесть пленных украинских военнослужащих на позиции Музей (Зенит) в Авдеевке Донецкой области, которые остались во время отхода украинских военных. Об этом сообщили украинские аналитики проекта DeepState.



«Побратимы узнали бойцов из видео, которое недавно распространилось московитами в сети. На кадрах расстрелянные тела находятся в помещении Гаража №1. Музей находился на территории бывшей в/ч Зенита», — говорится в сообщении.



По данным аналитиков, из-за того, что позиции несколько дней были в окружении, всем находившимся пришлось с боем прорываться к основным силам.



«Было 4 неходящих парней (раненых) и 2 еще ходячих, которые не имели шансов без эвакуации пробиться», — отметили в соцсети.



Родственники узнали тела украинских военнослужащих, которые российские оккупанты взяли в плен на позиции «Зенит» в Авдеевке, а потом расстреляли. Об этом сообщили украинские журналисты «Следствия.Инфо».



Ранее сообщалось, что из разрушенных позиций украинские военные выходили маневром и закреплялись на новых рубежах обороны. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что во время одного из таких выходов несколько украинских бойцов попали в плен.