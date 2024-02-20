Оккупанты из авиации и артиллерии обстреляли Сумскую область: вспыхнул пожар, погибли два человека

Россия из авиации и артиллерии ударила под Конотопом. Фото: Сумская ОВА

Сегодня утром, 20 февраля, российские войска ударили по Сумской области. Известно о двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.



«В 5 часов утра враг нанес авиационно-артиллерийский удар по Новослободской громаде Конотопского района», — говорится в сообщении.



В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Во время разборов завалов обнаружены тела двух погибших.



Поисковые работы продолжаются.



Напомним, 19 февраля в результате российских обстрелов ранения получили два человека в Красногоровке и Очеретино Покровского района Донецкой области.