Донецкая область за сутки была обстреляна россиянами 14 раз — ОВА

За минувшие сутки в результате российских обстрелов ранения получили два человека в Красногоровке и Очеретино Покровского района Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Покровский район. В Марьинской громаде ранен человек в Красногоровке. В Очеретино ранен человек, поврежден дом», — написал Филашкин в телеграм-канале в понедельник.

Вследствие обстрелов оккупантов повреждены 4 частных дома в Часовоярской громаде, дом в Серебрянке Северской громады.

В течение суток агрессор обстрелял окраины Лиманской и Константиновской громад, Переездное и Верхнекаменское в Звановской громаде, Раздолевку и Федоровку в Соледарской громаде.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты региона. С линии фронта эвакуирован 41 человек, в том числе 8 детей.