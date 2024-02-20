Окупанти з авіації та артилерії обстріляли Сумську область: спалахнула пожежа, загинули двоє людей

Сьогодні вранці, 20 лютого, російські війська вдарили по Сумській області. Відомо про двох загиблих. Про це повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.
«О 5 годині ранку ворог завдав авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Під час розборів завалів виявлено тіла двох загиблих.
Пошукові роботи продовжуються.
Нагадаємо, 19 лютого в результаті російських обстрілів поранення отримали двоє людей у Красногорівці та Очеретине Покровського району Донецької області.