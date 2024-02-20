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В случае победы России из Украины на Запад переедут 20 млн человек — Forbes

20 февраля 2024, 09:40

В случае победы России из Украины на Запад переедут 20 млн человек — Forbes

Если РФ одержит победу в Украине, то Владимир Путин нападет на страны Балтии, а Европа столкнется с новой волной украинских беженцев. Об этом говорится в статье иммиграционного адвоката Энди Дж. Семотюка для американского издания Forbes.

Автор считает, что развитие событий в Европе в случае поражения Киева «слишком предсказуемо».

«Как только Путин завоюет Украину, он нападет на страны Балтии – якобы для защиты тамошних русских меньшинств, а затем на Польшу. Действительно, он так и сказал. Мир будет втянут в войну», — заявил он.

Говоря о возможных последствиях такого сценария, автор публикации отдельно остановился на иммиграционном аспекте. Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения шесть миллионов украинцев стали беженцами, а восемь миллионов — вынужденными переселенцами.

«По авторитетным оценкам, если Путин победит сейчас, более 20 миллионов украинцев побегут на запад», — говорится в статье.

Семотюк подчеркнул, что если украинских мигрантов в ЕС будет 20 миллионов, то расходы европейских стран на них могут превысить 1 триллион долларов в год. Он также пишет, со ссылкой на Politico, что новая долгосрочная холодная война с Россией, в которую будут втянуты США, может стоить примерно 4 триллиона долларов или больше в течение десяти лет.

Кроме того, адвокат считает, что в Китае, Северной Корее и Иране будут «воодушевлены неудачным лидерством Америки» и будут оказывать на Вашингтон давление, которое также истощит ресурсы США.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты смогли начать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта. Это стало возможным из-за задержек западных партнеров с оказанием военной помощи Украине.

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