У разі перемоги Росії з України на Захід переїдуть 20 млн людей — Forbes

Якщо РФ переможе в Україні, то Володимир Путін нападе на країни Балтії, а Європа зіткнеться з новою хвилею українських біженців. Про це йдеться у статті імміграційного адвоката Енді Дж. Семотюка для американського видання Forbes.

Автор вважає, що розвиток подій у Європі у разі поразки Києва «занадто передбачуваний».

«Щойно Путін завоює Україну, він нападе на країни Балтії – нібито для захисту тамтешніх російських меншин, а потім на Польщу. Справді, він так і сказав. Світ буде втягнутий у війну», — заявив він.

Говорячи про можливі наслідки такого сценарію, автор публікації окремо зупинився на імміграційному аспекті. Він зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення шість мільйонів українців стали біженцями, а вісім мільйонів вимушеними переселенцями.

«За авторитетними оцінками, якщо Путін переможе зараз, понад 20 мільйонів українців побіжать на захід», — йдеться у статті.

Семотюк наголосив, що якщо українських мігрантів у ЄС буде 20 мільйонів, то витрати європейських країн на них можуть перевищити 1 трильйон доларів на рік. Він також пише, з посиланням на Politico, що нова довгострокова холодна війна з Росією, в яку будуть втягнуті США, може коштувати приблизно 4 трильйони доларів або більше протягом десяти років.

Крім того, адвокат вважає, що в Китаї, Північній Кореї та Ірані будуть «натхнені невдалим лідерством Америки» і чинитимуть на Вашингтон тиск, який також виснажить ресурси США.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти змогли розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту. Це стало можливим через затримки західних партнерів із наданням військової допомоги Україні.