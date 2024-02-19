Войска РФ смогли начать наступление на трех участках фронта — ISW

Российские оккупанты смогли начать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта. Это стало возможным из-за задержек западных партнеров с оказанием военной помощи Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российские войска проводят по меньшей мере три наступательные операции: вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; вблизи Роботино на западе Запорожской области.

По оценкам ISW и нескольких украинских и западных источников, задержки с оказанием западной помощи в сфере безопасности, а именно артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны помешали украинским войскам защитить Авдеевку от российского наступления.

Отмечается, что критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США, заставили украинские войска сосредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, побудило российские войска воспользоваться ситуацией.

Они начали наступление за пределами Авдеевки – вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и в западной части Запорожской области на протяжении последних 48 часов.

ISW считает, что это российское наступление, вероятно, помешает украинским войскам подготовить личный состав и технику для возобновления контрнаступательных операций.

В то же время, Украина пострадает, если просто окопается и будет пытаться обороняться до конца 2024 года, как это предлагают некоторые западные государства и аналитики.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта российско-украинской войны.