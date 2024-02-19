  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Войска РФ смогли начать наступление на трех участках фронта — ISW

19 февраля 2024, 09:35

Войска РФ смогли начать наступление на трех участках фронта — ISW

Российские оккупанты смогли начать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта. Это стало возможным из-за задержек западных партнеров с оказанием военной помощи Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российские войска проводят по меньшей мере три наступательные операции: вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; вблизи Роботино на западе Запорожской области.

По оценкам ISW и нескольких украинских и западных источников, задержки с оказанием западной помощи в сфере безопасности, а именно артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны помешали украинским войскам защитить Авдеевку от российского наступления.

Отмечается, что критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США, заставили украинские войска сосредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, побудило российские войска воспользоваться ситуацией.

Они начали наступление за пределами Авдеевки – вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и в западной части Запорожской области на протяжении последних 48 часов.

ISW считает, что это российское наступление, вероятно, помешает украинским войскам подготовить личный состав и технику для возобновления контрнаступательных операций.

В то же время, Украина пострадает, если просто окопается и будет пытаться обороняться до конца 2024 года, как это предлагают некоторые западные государства и аналитики.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта российско-украинской войны.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Украина Война Фронт Наступление ISW войска РФ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:20
Донецкая область за сутки была обстреляна россиянами 14 раз — ОВА
10:45
В Мариуполе слышали взрывы, работала российская ПВО
09:52
Ночью россияне обстреляли Никополь и Марганец в Днепропетровской области
09:35
Войска РФ смогли начать наступление на трех участках фронта — ISW
08:00
ВСУ способны остановить наступление россиян западнее Авдеевки — ISW
23:10
Главное за день: Расстрел пленных украинских военных. Оккупанты пытаются запустить завод «Азот»
17:49
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на мине
17:25
Оккупированная Луганщина частично без тепла, воды и электрики: в ОВА рассказали, в каких условиях живут люди
15:54
Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Донетчине
14:19
У оккупантов не получится запустить завод «Азот» в Северодонецке — Лысогор
13:33
Россияне расстреляли пленных украинских военных на позиции «Зенит» в Авдеевке — DeepState
11:11
Захват Авдеевки «не помог»: центр Донецка попал под обстрел
23:07
Главное за день: Украинские военные вышли из Авдеевки
15:56
Войска РФ захватили АКХЗ и микрорайон «Химик» в Авдеевке. Город полностью оккупирован
08:51
В районе оккупированной Ясиноватой обстрелом разрушен дом, погиб ребенок
23:36
Главное за день: Бои за Авдеевку
21:07
Часть Луганщины без света. В «ДНР» готовы к «выборам» — новости оккупации ►
17:45
Оккупированные Донецк, Ясиноватая и Горловка под обстрелом: погибла женщина, ранены несколько человек
16:17
В РФ против боевика «Абхаза» возбуждено уголовное дело
14:28
Россия раздает жителям ВОТ анкеты, чтобы выявить «безхозное» имущество: Мелитополь, Бердянск и Мариуполь
все новости
12:24
Еще два самолета оккупантов сбиты на востоке Украины — ВСУ
11:58
Доверие к телемарафону среди украинцев продолжает снижаться — соцопрос
11:25
В результате обстрела Харьковской области погиб энергетик
11:20
Донецкая область за сутки была обстреляна россиянами 14 раз — ОВА
10:45
В Мариуполе слышали взрывы, работала российская ПВО
10:40
В оккупированной Макеевке пожар на нефтебазе, перед этим работала ПВО РФ
09:52
Ночью россияне обстреляли Никополь и Марганец в Днепропетровской области
09:35
Войска РФ смогли начать наступление на трех участках фронта — ISW
09:15
Российские войска пошли в наступление на Запорожском направлении: ВСУ разбили группу противника
08:40
Два жителя Донецкой области получили ранения в результате атаки оккупантов
08:30
Фильм «20 дней в Мариуполе» получил престижную британскую кинопремию
08:20
Силы ПВО сбили четыре ударных БпЛА типа Shahed
08:00
ВСУ способны остановить наступление россиян западнее Авдеевки — ISW
23:10
Главное за день: Расстрел пленных украинских военных. Оккупанты пытаются запустить завод «Азот»
22:36
Субботний удар по Краматорску Россия нанесла ракетами Х-22
17:49
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на мине
17:27
Россияне пытаются наступать на Ласточкино вблизи Авдеевки
17:25
Оккупированная Луганщина частично без тепла, воды и электрики: в ОВА рассказали, в каких условиях живут люди
15:54
Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Донетчине
14:19
У оккупантов не получится запустить завод «Азот» в Северодонецке — Лысогор
все новости
ВИДЕО
В Макеевке поднялся столб дыма. Фото: кадр из видео В оккупированной Макеевке пожар на нефтебазе, перед этим работала ПВО РФ
19 февраля, 10:40
Атака ВС РФ на Запорожском направлении. Фото: видео из кадра Российские войска пошли в наступление на Запорожском направлении: ВСУ разбили группу противника
19 февраля, 09:15
Расстрел украинских военных. Кадр из видео Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Донетчине
18 февраля, 15:54
В Славянске из-под завалов разрушенной школы достали тело погибшего. Фото: Вадим Лях В Славянске из-под завалов достали погибшего
18 февраля, 10:31
Ракетный удар по Краматорску. Фото: ОВА В Краматорске ракетный удар разрушил два дома, есть погибшие
17 февраля, 22:45
Разрушенная школа в Славянске. Фото: Донецка ОВА В Славянске и Краматорске прогремели взрывы. Разрушена школа
17 февраля, 20:33

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама