В захваченном Мариуполе зафиксировали новую маркировку на военной технике оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области заметили новую маркировку на российской военной техники. Об этом сообщил советника мэра города Петр Андрющенко.



«В Мангушской части Мариупольского района фиксируем большое количество новых подразделений. По разным населенным пунктам», — отметил он.



Андрющенко уточнил, что основное их отличие - новые маркировки, как на грузовиках, так и на малых бронированных автомобилях.



«Ромб — две V, по сути, и перевернутая V в квадрате. Подразделения мотопехотного толка», — резюмировал чиновник.



Напомним, в начале января 2024 года во временно оккупированном Мариуполе было зафиксировано перемещение подразделения оккупантов с внедрением гражданских грузовиков (крытых фур) в составе колонны.