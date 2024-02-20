У захопленому Маріуполі зафіксували нове маркування на військовій техніці окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області помітили нове маркування російської військової техніки. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«У Мангуській частині Маріупольського району фіксуємо велику кількість нових підрозділів. По різних населених пунктах», — зазначив він.



Андрющенко уточнив, що основна їхня відмінність - нові маркування як на вантажівках, так і на малих броньованих автомобілях.



«Ромб – дві V, по суті, і перевернута V у квадраті. Підрозділи мотопіхотного спрямування», — резюмував чиновник.



Нагадаємо, на початку січня 2024 року у тимчасово окупованому Маріуполі було зафіксовано переміщення підрозділу окупантів із запровадженням цивільних вантажівок (критих фур) у складі колони.