Российская армия перебрасывает технику и военных через Мариуполь в сторону Бердянска

Впервые во временно оккупированном Мариуполе было зафиксировано перемещение подразделения оккупантов с внедрением гражданских грузовиков (крытых фур) в составе колонны. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



«При перевозке установлены места для размещения личного состава и инженерно-фортификационные сооружения, перевозимые открытым способом. Что именно перевозилось гражданскими с виду грузовиками установить не удалось», — написал он.



По его информации, колонна проследовала через центр города в направлении Бердянска Запорожской области.



«Именно сопровождение от Восточной границы до Западного выезда из села Мангуш дает уверенность утверждать именно использование в колонне гражданского транспорта», — уточнил чиновник.



Напомним, в Мариуполе Донецкой области был уничтожен полупостроенный железнодорожный мост в субботу, 6 января. Также сгорели цистерны с топливом и инженерный транспорт.