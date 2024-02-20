С Селидовской громады 44 жителя эвакуировались в Житомирскую область

С Селидовской громады 44 жителя выехали в Житомирскую область. Фото: пресс-служба Селидовской ГВА

По состоянию на 20 февраля с Селидовской громады 44 жителя выехали в Житомирскую область, в этом регионе жителям Донетчины предоставляется жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



«Жители Селидовской громады активно эвакуируются в более безопасные регионы Украины. С помощью волонтеров благотворительного фонда «Save Ukraine» 44 жителя громады эвакуировались в Житомирскую область с последующим расселением», — говорится в сообщении.



Как отмечается, один раз в восемь дней курсирует бесплатный эвакуационный поезд из Покровска в Житомирскую область.



В Житомирской области осуществляется эвакуация населения с последующим расселением. Для того чтобы подать заявку в «Контакт-центр» Селидовского городского совета, можно позвонить по номеру телефона 0800 33 64 54.

Напомним, в Донецкой области стартовал пятый этап принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними, она касается 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных громад, находящихся под круглосуточным обстрелом войск РФ.