З Селидівської громади 44 мешканців евакуювалися до Житомирської області

З Селидівської громади 44 мешканці виїхали до Житомирської області. Фото: прес-служба Селидівської ГВА

Станом на 20 лютого з Селидівської громади 44 мешканці виїхали до Житомирської області, у цьому регіоні мешканцям Донеччини надається житло. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«Мешканці Селидівської громади активно евакуюються у безпечніші регіони України. За допомогою волонтерів благодійного фонду «Save Ukraine» 44 мешканці громади евакуювалися до Житомирської області з подальшим розселенням», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, один раз на вісім днів курсує безкоштовний евакуаційний потяг з Покровська до Житомирської області.



На Житомирщині здійснюється евакуація населення з наступним розселенням. Для того, щоб подати заявку до «Контакт-центру» Селидівської міської ради, можна зателефонувати за номером 0800 33 64 54.

Нагадаємо, на Донеччині стартував п'ятий етап примусової евакуації сімей з неповнолітніми, вона стосується 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад, що знаходяться під цілодобовим обстрілом військ РФ.