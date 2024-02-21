Сили оборони знову збили російський Су-34

Українські військовослужбовці збили ще один російський винищувач Су-34. Отже, літак став сьомим бортом, який вдалося збити Силам оборони останнім часом. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



«Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило — зманеврував і більше не ризикує. А ось екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики «Вічного польоту, брати». Є добрі результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!», — написав він.





Нагадаємо, 19 лютого Сили оборони збили два російські літаки на сході. ЗСУ вдалося «приземлити» вже шість бортів окупантів за останні дві доби.