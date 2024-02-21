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Российский военный совершил суицид после того, как назвал потери РФ в боях за Авдеевку

21 февраля 2024, 10:13

Российский военный совершил суицид после того, как назвал потери РФ в боях за Авдеевку

Андрей Морозов (Мурз). Фото: Соцсети Андрей Морозов (Мурз). Фото: Соцсети

Военный армии РФ Андрей Морозов (Мурз), воюющий в Украине с 2014 года, совершил самоубийство после того, как начальство заставило удалить его из своего Telegram-канала пост о реальных потерях российской армии в боях за Авдеевку. Об этом передает Astra.

Гражданин РФ Андрей Морозов вел Telegram-канал «Нам пишут из Янины», в котором насчитывается более 100 тысяч подписчиков. Некоторое время назад он написал, что только с октября 2023 года, когда началось активное наступление на Авдеевку, Россия положила больше, чем СССР за 10 лет потерял в Афганистане.



«От Невельского до Новоселовки. 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около 300 единиц выбитой бронетехники», — написал Морозов.

Оккупант также признал, что потери ВСУ гораздо меньшие и что он не считает такую операцию удачной.



21 февраля Морозов на своей странице подтвердил, что «расстреляет себя», позже многие военные блогеры подтвердили факт его смерти. Однако пока официальных подтверждений смерти Морозова нет.


«Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала «Нам пишут из Янины». А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит – не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьёвым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры. <…> С 21 февраля 2024 года вы можете смело говорить всем, кто вам позвонит, что я у вас не служу, и никаких проблем со мной нет», — говорится в публикации Морозова.

Кроме того, в том посте, который ему пришлось удалить, сообщается, что одному из военнослужащих «сточенного почти до нуля» полка 1487 отказали в приеме по данному факту заявления в военной прокуратуре Петербурга.

«16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. <…> бойцу из «сточенного в ноль» полка 1487, когда он несет заявление в питерскую военную прокуратуру, отказывают в приёме заявления, <…> популярно объясняя, что те, кого он хочет наказать, уже назначены героями. А вы, солдатики... умрите молча», — сказано в соцсети.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные вышли из Авдеевки. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.

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