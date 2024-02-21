Російський військовий вчинив суїцид після того, як назвав втрати РФ у боях за Авдіївку

Андрій Морозов (Мурз). Фото: Соцмережі

Військовий армії РФ Андрій Морозов (Мурз), який воює в Україні з 2014 року, скоїв самогубство після того, як начальство змусило його видалити зі свого Telegram-каналу допис про реальні втрати російської армії в боях за Авдіївку. Про це повідомляє Astra.



Громадянин РФ Андрій Морозов вів Telegram-канал «Нам пишуть з Яніни», в якому налічується понад 100 тисяч підписників. Декілька днів тому він написав, що тільки з жовтня 2023 року, коли почався активний наступ на Авдіївку, Росія поклала більше, ніж СРСР за 10 років втратив в Афганістані.



«Від Невельського до Новоселівки. 16 тисяч безповоротних втрат із нашого боку. І близько 300 одиниць вибитої бронетехніки», – написав Морозов.



Окупант також визнав, що втрати ЗСУ набагато менші і що він не вважає таку операцію вдалою.





21 лютого Морозов на своїй сторінці підтвердив, що «розстріляє себе», пізніше багато військових блогерів підтвердили факт його смерті. Однак поки що офіційних підтверджень смерті Морозова немає.



«Сьогодні, товаришу полковнику, за вашим наказом мене змусили видалити допис з мого телеграм-каналу «Нам пишуть з Янини». А Вас змусило віддати цей наказ Ваше командування, спираючись на стару добру армійську колективну відповідальність. Не видалить – не дамо постачання. Снарядів. Коптерів. Нових танків та БМП. А його, Ваше командування, змусили це зробити політичні повії на чолі з Володимиром Соловйовим, які ссуть самі приїхати та натиснути на курок. Що ж, я це зроблю сам. Сам розстріляю себе, якщо ніхто не наважиться взяти на себе цю дрібничну справу. А вам дадуть танки та коптери. <…> З 21 лютого 2024 року ви можете сміливо говорити всім, хто вам зателефонує, що я у вас не служу, і жодних проблем зі мною немає», — йдеться у публікації Морозова.



Крім того, в тому дописі, який йому довелося видалити, повідомляється, що одному з військовослужбовців «сточеного майже до нуля» полку 1487 року відмовили в прийомі за цим фактом заяви у військовій прокуратурі Петербурга.



«16 тисяч безповоротних втрат з нашого боку. <…> бійцю зі «сточеного в нуль» полку 1487 року, коли він несе заяву до пітерської військової прокуратури, відмовляють у прийомі заяви, <…> популярно пояснюючи, що ті, кого він хоче покарати, вже призначені героями. А ви, солдатики... помрете мовчки», — сказано у соцмережі.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові вийшли з Авдіївки. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції.