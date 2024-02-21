  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Російський військовий вчинив суїцид після того, як назвав втрати РФ у боях за Авдіївку

21 лютого 2024, 10:13

Російський військовий вчинив суїцид після того, як назвав втрати РФ у боях за Авдіївку

Андрій Морозов (Мурз). Фото: Соцмережі Андрій Морозов (Мурз). Фото: Соцмережі

Військовий армії РФ Андрій Морозов (Мурз), який воює в Україні з 2014 року, скоїв самогубство після того, як начальство змусило його видалити зі свого Telegram-каналу допис про реальні втрати російської армії в боях за Авдіївку. Про це повідомляє Astra.

Громадянин РФ Андрій Морозов вів Telegram-канал «Нам пишуть з Яніни», в якому налічується понад 100 тисяч підписників. Декілька днів тому він написав, що тільки з жовтня 2023 року, коли почався активний наступ на Авдіївку, Росія поклала більше, ніж СРСР за 10 років втратив в Афганістані.

«Від Невельського до Новоселівки. 16 тисяч безповоротних втрат із нашого боку. І близько 300 одиниць вибитої бронетехніки», – написав Морозов.

Окупант також визнав, що втрати ЗСУ набагато менші і що він не вважає таку операцію вдалою.



21 лютого Морозов на своїй сторінці підтвердив, що «розстріляє себе», пізніше багато військових блогерів підтвердили факт його смерті. Однак поки що офіційних підтверджень смерті Морозова немає.


«Сьогодні, товаришу полковнику, за вашим наказом мене змусили видалити допис з мого телеграм-каналу «Нам пишуть з Янини». А Вас змусило віддати цей наказ Ваше командування, спираючись на стару добру армійську колективну відповідальність. Не видалить – не дамо постачання. Снарядів. Коптерів. Нових танків та БМП. А його, Ваше командування, змусили це зробити політичні повії на чолі з Володимиром Соловйовим, які ссуть самі приїхати та натиснути на курок. Що ж, я це зроблю сам. Сам розстріляю себе, якщо ніхто не наважиться взяти на себе цю дрібничну справу. А вам дадуть танки та коптери. <…> З 21 лютого 2024 року ви можете сміливо говорити всім, хто вам зателефонує, що я у вас не служу, і жодних проблем зі мною немає», — йдеться у публікації Морозова.

Крім того, в тому дописі, який йому довелося видалити, повідомляється, що одному з військовослужбовців «сточеного майже до нуля» полку 1487 року відмовили в прийомі за цим фактом заяви у військовій прокуратурі Петербурга.

«16 тисяч безповоротних втрат з нашого боку. <…> бійцю зі «сточеного в нуль» полку 1487 року, коли він несе заяву до пітерської військової прокуратури, відмовляють у прийомі заяви, <…> популярно пояснюючи, що ті, кого він хоче покарати, вже призначені героями. А ви, солдатики... помрете мовчки», — сказано у соцмережі.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові вийшли з Авдіївки. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Андрій Морозов
Події
Війна самогубство

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:16
Захоплення Авдіївки: генсек НАТО пояснив, чому росіянам вдалося окупувати місто на Донеччині
10:55
Донецька область за добу зазнавала ракетних та артилерійських ударів, є жертви та руйнування
10:13
Російський військовий вчинив суїцид після того, як назвав втрати РФ у боях за Авдіївку
09:58
Буданов розповів про зміну динаміки війни після Авдіївки — WSJ
02:00
Десятки загиблих: ЗСУ завдали удару по російським військовим, яких зібрали в полі
23:28
Головне за день: Розстріл українських військовополонених. Росіяни «націлилися» на Ласточкине
16:25
Окупанти вдарили дроном «Ланцет» по Сумщині, загинула родина із п'яти осіб
14:40
Німеччина скоро може передати Україні далекобійні ракети — Bild
13:30
У Донецьку ракети впали біля бібліотеки Крупської, утворивши великі вирви
12:31
У Донецьку обстріляли центр: Є загибла та поранені
12:29
У захопленому Маріуполі зафіксували нове маркування на військовій техніці окупантів
09:40
У разі перемоги Росії з України на Захід переїдуть 20 млн людей — Forbes
08:20
Російські війська просунулися під Мар'їнкою — ISW
23:34
Головне за день: Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Спроба отруєння Пасічника та Сальдо
14:53
Бійці ЗСУ закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіївському напрямку
14:20
У Росії заявили про спроби отруєння голови «ЛНР» Пасічника та «губернатора» Херсонської області Сальдо
12:24
ЗСУ повідомили про збиття двох літаків РФ на сході України. Один з них впав під Маріуполем
11:20
Донецьку область за добу було обстріляно росіянами 14 разів — ОВА
10:45
У Маріуполі чули вибухи, працювала російська ППО
09:52
Вночі росіяни обстріляли Нікополь та Марганець у Дніпропетровській області
усі новини
13:30
Без допомоги США Україні доведеться обирати, які міста захищати — Пентагон
12:53
Молдова надасть Україні нову партію гуманітарної допомоги
12:30
Без електропостачання залишаються понад 42 тисячі споживачів на Донеччині — Міненерго
11:57
ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії
11:52
Під завалами в Краматорську шукають людину
11:16
Захоплення Авдіївки: генсек НАТО пояснив, чому росіянам вдалося окупувати місто на Донеччині
10:55
Донецька область за добу зазнавала ракетних та артилерійських ударів, є жертви та руйнування
10:36
Російський дрон атакував будівлю з рятувальниками на Донеччині: поранено чотирьох людей
10:13
Російський військовий вчинив суїцид після того, як назвав втрати РФ у боях за Авдіївку
09:58
Буданов розповів про зміну динаміки війни після Авдіївки — WSJ
09:30
Внаслідок атаки російського БПЛА на Добропілля постраждали дві жінки
09:19
Українські десантники знищили Starlink росіян за допомогою дрону
08:49
Окупанти за добу вбили одного жителя Донецької області, ще вісім поранено
08:28
Сили оборони знову збили російський Су-34
08:00
Вночі Україна була атакована дронами та трьома видами ракет
07:12
У Німеччині від ножових поранень помер другий український баскетболіст
02:00
Десятки загиблих: ЗСУ завдали удару по російським військовим, яких зібрали в полі
23:28
Головне за день: Розстріл українських військовополонених. Росіяни «націлилися» на Ласточкине
22:56
Генсек НАТО не може назвати терміни надання F-16 Україні
21:46
Умєров та Сирський обговорили з Остіном ситуацію на фронті та потреби ЗСУ
усі новини
ВІДЕО
У Краматорську війська РФ завдали ракетного удару по фільтрувальній станції. Фото: Новини Донбасу У Краматорську після ракетного удару проблеми з водопосточанням, є постраждалі
20 лютого, 20:49
Момент удару біля бібліотеки Крупської у Донецьку. Фото: соцмережі У Донецьку ракети впали біля бібліотеки Крупської, утворивши великі вирви
20 лютого, 13:30
БПЛА РФ збитий FPV-дроном у Кринках. Фото: кадр із відео ЗСУ збили у Кринках FPV-дроном російський безпілотник
19 лютого, 17:07
Прорив у Авдіївці. Фото: відео з кадру Бійці третьої штурмової показали, як проривалися крізь бойові порядки окупантів в Авдіївці
19 лютого, 16:30
Знищення «Ланцет». Фото: кадр з відео Підрозділ ССО знищив пускову установку «Ланцетів»
19 лютого, 15:10
У Макіївці піднявся стовп диму. Фото: кадр із відео В окупованій Макіївці пожежа на нафтобазі, перед цим працювала ППО РФ
19 лютого, 10:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама