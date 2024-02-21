Без электроснабжения остаются более 42 тысяч потребителей на Донетчине — Минэнерго

В Донецкой области из-за обстрелов со стороны российских оккупантов без электроснабжения остаются более 42 тысяч потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Остаются без напряжения 42,2 тысяч потребителей в 77 населенных пунктах», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что из-за боевых действий выключались 2,1 тысячи потребителей электроэнергии в 2 населенных пунктах. Ремонтные бригады заживили 2,5 тысячи абонентов в 4 населенных пунктах, в том числе обесточивавшихся ранее.



Также газовщики возобновили распределение газа 16 потребителям.



Напомним, в Северске Донецкой области завершена наладка фильтровальной станции, благодаря которой жители прифронтового города будут обеспечены чистой водой.