Без електропостачання залишаються понад 42 тисячі споживачів на Донеччині — Міненерго

На Донеччині через обстріл з боку російських окупантів без електропостачання залишаються понад 42 тисячі споживачів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Залишаються без напруги 42,2 тисячі споживачів у 77 населених пунктах», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що через бойові дії вимикалися 2,1 тисячі споживачів електроенергії у 2 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 2,5 тисяч абонентів у 4 населених пунктах, у тому числі знеструмлюваних раніше.



Також газовики відновили розподіл газу 16-ти споживачам.



Нагадаємо, у Сіверську Донецької області завершено налагодження фільтрувальної станції, завдяки якій мешканці прифронтового міста будуть забезпечені чистою водою.