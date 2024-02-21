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Партизани зафіксували розміщення цілого дивізіону С-400 в окупованому Криму

21 лютого 2024, 14:13

Партизани зафіксували розміщення цілого дивізіону С-400 в окупованому Криму

У тимчасово анексованому Криму партизани зафіксували дивізіон протиповітряної оборони. Йдеться про С-400 та радіолокаційну станцію. Техніка була розташована у Сакському районі. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху АТЕШ.

«Наші агенти продовжують систематичну розвідку військових об'єктів ЗС РФ на всій території півострова. Цього разу до нас на приціл потрапив дивізіон ППО, а саме С-400 та станція радіолокації», — йдеться в повідомленні.

За інформацією партизанів, Силам оборони була передана вся інформація. 

«Важливо слідкувати за ним після їхньої роботи з повітряних цілей СОУ та зафіксувати нове місце розміщення. Цим «АТЕШ» і займатиметься», — зазначили вони у соцмережі.

Крім того, АТЕШ закликали приєднатися до руху та допомогти Силам оборони України у боротьбі проти окупантів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області помітили нове маркування російської військової техніки.

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