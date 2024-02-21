В России заявили о захвате села Победа под Марьинкой

Россияне заявили о взятии еще одного населенного пункта в Донецкой области. Фото из российских телеграм-каналов

Российским войскам удалось захватить село Победа в Донецкой области, утверждают российские телеграм-каналы. В частности, о захвате Победы пишет канал «Рыбарь».

В сети было опубликовано фото, на котором, как утверждается, российские военные установили красный флаг на одном из домов в центре села.

«Вокруг Победы у ВСУ была выстроена оборона по рубежу Марьинка — Победа — „Зверинец“. Именно укрепрайон у села не позволял российским войскам двигаться к (селу — Ред.) Константиновке, расположенной на логистическом маршруте к Угледару», — пишет «Рыбарь».

Он полагает, что украинские войска пытаются замедлить продвижение ВС РФ, оборудовав опорные пункты в посадках к западу от Победы — они расположены на чуть более высоких холмах, что упрощает их оборону.

Ранее украинский военный Станислав «Осман» Бунятов писал, что войска РФ смогли зайти в Победу и под их контролем находится половина села.

На данный момент официальных подтверждений об оккупации Победы не было.

Напомним, ранее спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украине при отсутствии американской помощи придется выбирать, какие населенные пункты защищать.