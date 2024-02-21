  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В России заявили о захвате села Победа под Марьинкой

21 февраля 2024, 15:58

В России заявили о захвате села Победа под Марьинкой

Россияне заявили о взятии еще одного населенного пункта в Донецкой области. Фото из российских телеграм-каналов Россияне заявили о взятии еще одного населенного пункта в Донецкой области. Фото из российских телеграм-каналов

Российским войскам удалось захватить село Победа в Донецкой области, утверждают российские телеграм-каналы. В частности, о захвате Победы пишет канал «Рыбарь».

В сети было опубликовано фото, на котором, как утверждается, российские военные установили красный флаг на одном из домов в центре села.

«Вокруг Победы у ВСУ была выстроена оборона по рубежу Марьинка — Победа — „Зверинец“. Именно укрепрайон у села не позволял российским войскам двигаться к (селу — Ред.) Константиновке, расположенной на логистическом маршруте к Угледару», — пишет «Рыбарь».

Он полагает, что украинские войска пытаются замедлить продвижение ВС РФ, оборудовав опорные пункты в посадках к западу от Победы — они расположены на чуть более высоких холмах, что упрощает их оборону.

Ранее украинский военный Станислав «Осман» Бунятов писал, что войска РФ смогли зайти в Победу и под их контролем находится половина села.

На данный момент официальных подтверждений об оккупации Победы не было.

Напомним, ранее спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украине при отсутствии американской помощи придется выбирать, какие населенные пункты защищать.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Россия Победа Захват Марьинка Донецкая область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:58
В России заявили о захвате села Победа под Марьинкой
14:13
Партизаны зафиксировали размещение целого дивизиона С-400 в оккупированном Крыму
11:16
Захват Авдеевки: генсек НАТО объяснил, почему россиянам удалось оккупировать город на Донетчине
10:55
Донецкая область за сутки подвергалась ракетным и артиллерийским ударам, есть жертвы и разрушения
10:13
Российский военный совершил суицид после того, как назвал потери РФ в боях за Авдеевку
09:58
Буданов рассказал об изменении динамики войны после Авдеевки — WSJ
02:00
Десятки погибших: ВСУ нанесли удар по российским военным, которых собрали в поле на построение
23:28
Главное за день: Расстрел украинских военнопленных. Россияне «нацелились» на Ласточкино
16:25
Оккупанты ударили дроном «Ланцет» по Сумщине, погибла семья из пяти человек
14:40
Германия скоро может передать Украине дальнобойные ракеты — Bild
13:30
В Донецке ракеты упали возле библиотеки Крупской, образовались большие воронки
12:31
В Донецке обстреляли центр: Есть погибшая и раненые
12:29
В захваченном Мариуполе зафиксировали новую маркировку на военной технике оккупантов
09:40
В случае победы России из Украины на Запад переедут 20 млн человек — Forbes
08:20
Российские войска продвинулись под Марьинкой — ISW
23:34
Главное за день: Пожар на нефтебазе в Макеевке. Попытка отравления Пасечника и Сальдо
14:53
Бойцы ВСУ закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении
14:20
В России заявили о попытках отравления главы «ЛНР» Пасечника и «губернатора» Херсонской области Сальдо
12:24
ВСУ сообщили о сбитии двух самолетов РФ на востоке Украины. Один из них упал под Мариуполем
11:20
Донецкая область за сутки была обстреляна россиянами 14 раз — ОВА
все новости
17:30
Атака на Доброполье: войска РФ ударили БПЛА по общежитию с переселенцами
17:11
Россия стянула на захваченные территории почти полмиллиона военных — ГУР
17:10
Россия планирует восстановить все аэропорты в оккупированных регионах к 2030 году
16:39
В Краматорске количество раненых после вчерашнего обстрела возросло до восьми человек
15:58
В России заявили о захвате села Победа под Марьинкой
15:16
РФ ударила из артиллерии по Константиновке: есть повреждения
14:59
В законопроект о мобилизации внесли уже более 2 500 правок
14:15
Внук генерала Панфилова: Я солидарен с Украиной и не признаю аннексию Крыма и псевдореспублик «ЛДНР»
14:13
Партизаны зафиксировали размещение целого дивизиона С-400 в оккупированном Крыму
14:10
Краматорск: Из больницы выписаны все пострадавшие после вчерашнего «прилета»
13:30
Без помощи США Украине придется выбирать, какие города защищать — Пентагон
12:53
Молдова предоставит Украине новую партию гуманитарной помощи
12:30
Без электроснабжения остаются более 42 тысяч потребителей на Донетчине — Минэнерго
11:57
ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России
11:52
Под завалами в Краматорске ищут человека
11:16
Захват Авдеевки: генсек НАТО объяснил, почему россиянам удалось оккупировать город на Донетчине
10:55
Донецкая область за сутки подвергалась ракетным и артиллерийским ударам, есть жертвы и разрушения
10:36
Российский дрон атаковал здание со спасателями на Донетчине: ранены четыре человека
10:13
Российский военный совершил суицид после того, как назвал потери РФ в боях за Авдеевку
09:58
Буданов рассказал об изменении динамики войны после Авдеевки — WSJ
все новости
ВИДЕО
В Краматорске войска РФ нанесли ракетный удар по фильтровальной станции. Фото: Новости Донбасса В Краматорске после ракетного удара проблемы с водоснабжением, есть пострадавшие
20 февраля, 20:49
Момент удара возле библиотеки Крупской в Донецке. Фото: соцсети В Донецке ракеты упали возле библиотеки Крупской, образовались большие воронки
20 февраля, 13:30
БпЛА РФ сбит FPV-дроном в Крынках. Фото: кадр из видео ВСУ сбили в Крынках FPV-дроном российский беспилотник
19 февраля, 17:07
Прорыв в Авдеевке. Фото: видео из кадра Бойцы третьей штурмовой показали как прорывались сквозь боевые порядки оккупантов в Авдеевке
19 февраля, 16:30
Уничтожение «Ланцета». Фото: кадр из видео Подразделение ССО уничтожило пусковую установку «Ланцетов»
19 февраля, 15:10
В Макеевке поднялся столб дыма. Фото: кадр из видео В оккупированной Макеевке пожар на нефтебазе, перед этим работала ПВО РФ
19 февраля, 10:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама