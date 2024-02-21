Без помощи США Украине придется выбирать, какие города защищать — Пентагон

Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украине при отсутствии американской помощи придется выбирать, какие города защищать. Фото: Минобороны США

При отсутствии помощи США, Украине предстоит выбирать, за какие населенные пункты ВСУ будут сражаться, учитывая имеющиеся ресурсы. Об этом на брифинге заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх.

Отвечая на вопрос корреспондента, какие города могут быть оставлены ВСУ после Авдеевки, она сказала: «Послушайте, если мы не получим больше — если мы не получим необходимое финансирование от Сената — мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удерживать с тем, что у них есть, и какие партнеры могут продолжать поставлять их».

При этом, по мнению Сингх, Авдеевка — это был стратегический вывод войск, который Украина предприняла, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы, хотя «есть и другие города, находящиеся под огнем, под угрозой».

«Я бы вас направила к украинцам. Я уверена, что они не собираются раскрывать вам свои боевые планы, но они определенно находятся на передовой, сражаясь каждый божий день за каждый дюйм территории. Но я не могу говорить о каждом конкретном городе», — отметила она, отказавшись называть конкретные населенные пункты, которые могут оказаться под угрозой после вывода ВСУ из Авдеевки.

Напомним, 16 февраля Палата представителей Соединенных Штатов Америки после дискуссий относительно законопроекта о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню решила отправиться на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован.