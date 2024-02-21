У Росії заявили про захоплення села Побєда під Мар'їнкою

Росіяни заявили про взяття ще одного населеного пункту на Донеччині. Фото з російських телеграм-каналів

Російським військам вдалося захопити село Побєда на Донеччині, стверджують російські телеграм-канали. Зокрема про захоплення Перемоги пише канал «Рибар».

У мережі було опубліковано фото, на якому, як стверджують, російські військові встановили червоний прапор на одному з будинків у центрі села.

«Навколо Побєда у ЗСУ було збудовано оборону за кордоном Мар'їнка — Прбєда — „Звіринець“. Саме укріпрайон біля села не дозволяв російським військам рухатися до (села — Ред.) Костянтинівки, розташованої на логістичному маршруті до Вугледара», — пише «Рибар».

Він вважає, що українські війська намагаються сповільнити просування ЗС РФ, обладнавши опорні пункти в посадках на захід від Побєди — вони розташовані на трохи вищих пагорбах, що спрощує їхню оборону.

Раніше український військовий Станіслав «Осман» Бунятов писав , що війська РФ змогли зайти до Побєди і під їхнім контролем перебуває половина села.

Наразі офіційних підтверджень про окупацію Побєди не було.

Нагадаємо, раніше речник Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Україні за відсутності американської допомоги доведеться вибирати , які населені пункти захищати.