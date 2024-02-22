Украина расследует факты убийства российскими оккупантами 38 военнопленных

Украина расследует 18 уголовных производств по фактам убийства российскими оккупантами 38 военнопленных украинцев. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире телемарафона.

«Мы начинаем расследование преступлений в отношении военнопленных сразу, как только получим информацию. Эти преступления являются не единичными. Это не "эксцесс исполнителя". Мы видим это как целенаправленную политику России, целью которой является уничтожение украинского народа, то есть геноцид», — сказал Костин.

Генеральный прокурор отметил, что в целом, в Украине расследуется 18 уголовных дел по убийству 38 военнопленных. Среди более 500 человек, которые подозреваются в военных преступлениях, 97 россиян подозревают в совершении умышленных убийств, из которых 8 уже получили приговор.

Костин рассказал, что в конце января этого года к пожизненному заключению приговорен командир батальона Российской Федерации за убийство защитника Украины и пытки гражданских на Черниговщине.

«В начале декабря появилась информация об убийствах наших бойцов, которые сдавались в плен. По этим фактам также было начато расследование. Следствие установило, что агрессор использовал военнопленных украинских бойцов как живой щит. В результате был убит один военнопленный военнослужащий сил обороны Украины. Судьба еще двух неизвестна. Идентифицировано подразделение, вероятно, причастное к этому преступлению. Это Псковская десантная дивизия, известная военными преступлениями на Киевщине, в частности в Буче, где было безжалостно убито более 350 мирных украинцев», — отметил он.

Сейчас украинский генпрокурор находится с рабочей поездкой в Нюрнберге, где проходят слушания так называемой Хельсинкской комиссии, Конгресса Соединенных Штатов Америки по привлечению России к ответственности за военные преступления против Украины.

По его словам, в ходе слушаний, в частности, обсуждается вопрос создания специального трибунала по преступлениям РФ против Украины и использования универсальной юрисдикции для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что российские оккупанты снова расстреляли украинских военнослужащих. Это произошло возле Работино на Запорожском направлении.