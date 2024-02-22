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Україна розслідує факти вбивства російськими окупантами 38 військовополонених

22 лютого 2024, 08:30

Україна розслідує факти вбивства російськими окупантами 38 військовополонених

Україна розслідує 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими окупантами 38 військовополонених українців. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону.

«Ми розпочинаємо розслідування злочинів щодо військовополонених одразу, як тільки отримаємо інформацію. Ці злочини не поодинокі. Це не "ексцес виконавця". Ми бачимо це як цілеспрямовану політику Росії, яка має на меті знищення українського народу, тобто геноцид», — сказав Костін.

Генеральний прокурор зазначив, що загалом в Україні розслідується 18 кримінальних справ щодо вбивства 38 військовополонених. Серед понад 500 осіб, які підозрюються у воєнних злочинах, 97 росіян підозрюють у скоєнні умисних убивств, з яких 8 уже отримали вирок.

Костін розповів, що наприкінці січня цього року до довічного ув'язнення засуджено командира батальйону Російської Федерації за вбивство захисника України та тортури цивільних на Чернігівщині.

«На початку грудня з'явилася інформація про вбивства наших бійців, які здавалися в полон. За цими фактами також було розпочато розслідування. Слідство встановило, що агресор використав військовополонених українських бійців як живий щит. В результаті було вбито одного військовополоненого військовослужбовця сил оборони України. Доля ще двох невідома. Ідентифікований підрозділ, ймовірно, причетний до цього злочину. Це Псковська десантна дивізія, відома військовими злочинами на Київщині, зокрема у Бучі, де було безжально вбито понад 350 мирних українців», — зазначив він.

Наразі український генпрокурор перебуває з робочою поїздкою у Нюрнберзі, де відбуваються слухання так званої Гельсінської комісії, Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо притягнення Росії до відповідальності за військові злочини проти України.

За його словами, у ході слухань, зокрема, обговорюється питання створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ проти України та використання універсальної юрисдикції для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що російські окупанти знову розстріляли українських військовослужбовців . Це сталося біля Роботино на Запорізькому напрямку.

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