Россияне расстреляли украинских военнопленных возле Работино

Российские оккупанты снова расстреляли украинских военнослужащих. Это произошло возле Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщили аналитики украинского проекта DeepState.



Как омечается, 18 февраля кацапы наступали на село с юга и захватили часть большого опорного пункта, где осталось трое бойцов 3-й БрОП «Спартан».



«Противник в очередной раз пренебрегая правилами и обычаями войны, взяв в плен расстрелял наших бойцов. Кадры уже появились в сети», — говорится в сообщении.



Напомним, российские оккупанты расстреляли шесть пленных украинских военнослужащих на позиции Музей (Зенит) в Авдеевке Донецкой области, которые остались во время отхода украинских военных.



Кроме того, 18 февраля российские войска также расстреляли двух украинских военнослужащих, которые попали в плен. Это произошло на восточном направлении.