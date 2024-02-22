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Армия РФ атаковала из РСЗО Николаевскую область: один человек ранен

22 февраля 2024, 08:35

Армия РФ атаковала из РСЗО Николаевскую область: один человек ранен

Сегодня, 22 февраля, в 05:20 из РСЗО противник ударил по с. Лиманы Николаевской области. Об этом сообщает Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

«По предварительной информации, пострадал один человек – медицинская помощь предоставлена на месте», — говорится в сообщении.

Один жилой дом разрушен, несколько близлежащих – повреждены. Возникший пожар оперативно ликвидирован.

Напомним, в Николаевской области, ночью, 30 января, российские войска в очередной раз прибегли к воздушной атаке, в результате падения обломков сбитого БпЛА в одном из районов на дороге загорелся грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника.

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