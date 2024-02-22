Армія РФ атакувала з РСЗВ Миколаївську область: одна людина поранена

Сьогодні, 22 лютого, о 05:20 із РСЗВ противник вдарив по с. Лимани Миколаївської області. Про це повідомляє Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.



«За попередньою інформацією, постраждала одна людина - медична допомога надана на місці», - йдеться в повідомленні.



Один житловий будинок зруйнований, кілька прилеглих – пошкоджено. Пожежу оперативно ліквідовано.



Нагадаємо, в Миколаївській області, вночі, 30 січня, російські війська вкотре вдалися до повітряної атаки, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА в одному з районів на дорозі загорівся вантажний автомобіль, який перевозив насіння соняшнику.