По мнению главы военной разведки Украины, если будет достаточная поддержка партнеров при обороне в этом году, то ВСУ сможет перейти в контрнаступление в 2025-м. Об этом он рассказал журналистам The Wall Street Journal.



«После выхода украинских сил из Авдеевки ситуация на фронте остается сложной, однако у врага также есть проблемы - россияне тратят больше боеприпасов, чем могут изготовить, а большинство поставленных в прошлом году в войска танков - старые», — заявил Кирилл Буданов.



По словам генерал-лейтенанта, российская профессиональная армия была в значительной степени уничтожена в первый год вторжения, и теперь противник бросает в бой неподготовленных призывников.



Он уверен, что полная оккупация Донецкой и Луганской областей остается приоритетной целью российских войск в 2024 году, но добиться ее они вряд ли смогут.



«У них не хватит сил. Будут ли партнеры готовы обеспечить нас вооружением и боеприпасами на весь год, пока мы готовимся или нет? Это интересный вопрос», — заключил глава ГУР.



Напомним, Россия потеряла более 3000 танков во время вторжения в Украину – что эквивалентно всему ее довоенному действующему арсеналу, но имеет на складах достаточно бронетехники более низкого качества, чтобы ее можно было заменить годами и продолжить военные действия еще на три года.



Ранее стало известно, что оккупанты наполняют свои передовые позиции устаревшими танками времен Холодной войны. В частности, речь идет о запасах танков Т-80, Т-72, Т-62 и даже Т-55 конца 1950-х годов.