Россия имеет достаточно танков для войны на ближайшие три года

Россия потеряла более 3000 танков во время вторжения на Украину – что эквивалентно всему ее довоенному действующему арсеналу, но имеет на складах достаточно бронетехники более низкого качества, чтобы ее можно было заменить годами и продолжить военные действия еще на три года. Об этом говорится в анализе издания Reuters.



По данным британского агентства новостей, Украина также понесла тяжелые потери с момента начала вторжения в феврале 2022 года, но западные военные пополнения позволили ей поддерживать запасы, одновременно повышая качество.



«Однако Москва смогла обменять качество на количество, выводя со складов тысячи старых танков со скоростью, которая иногда могла достигать 90 танков в месяц», — говорится в докладе.



Сохраненные в России запасы означают, что Москва потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять запасы танков, даже если они будут соответствовать более низким техническим стандартам, независимо от ее способности производить новое оборудование.



По данным издания Military Balance, Россия имеет в своем составе 1750 основных боевых танков, начиная от Т-55 десятилетней давности и заканчивая современными Т-80 и Т-90.



Military Balance подчеркивает, что в хранилище РФ имеется еще около 4000 штук. Стоит добавить, что в Генштабе Украины в графе уничтоженных или поврежденных танков — 6424 боевых машин.