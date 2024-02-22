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Україна зможе перейти в контрнаступ у 2025 році — Буданов

22 лютого 2024, 09:18

Україна зможе перейти в контрнаступ у 2025 році — Буданов

На думку голови військової розвідки України, якщо буде достатня підтримка партнерів при обороні цього року, то ЗСУ зможе перейти у контрнаступ у 2025-му. Про це він розповів журналістам The Wall Street Journal.

«Після виходу українських сил з Авдіївки ситуація на фронті залишається складною, однак у ворога також є проблеми ― росіяни витрачають більше боєприпасів, ніж можуть виготовити, а більшість поставлених торік у війська танків ― старі», - заявив Кирило Буданов.

За словами генерал-лейтенанта, російську професійну армію було значною мірою знищено в перший рік вторгнення, і тепер противник кидає в бій непідготовлених призовників.

Він упевнений, що повна окупація Донецької та Луганської областей залишається пріоритетною метою російських військ у 2024 році, але домогтися її вони навряд чи зможуть.

«У них не вистачить сил. Чи будуть партнери готові забезпечити нас озброєнням та боєприпасами на весь рік, поки ми готуємося, чи ні? Це цікаве питання», - сказав голова ГУР.

Нагадаємо, Росія втратила понад 3000 танків під час вторгнення в Україну ― що еквівалентно всьому її довоєнному арсеналу, але має на складах достатньо бронетехніки нижчої якості, щоб її можна було замінити роками й продовжити військові дії ще на три роки.

Раніше стало відомо, що окупанти наповнюють свої передові позиції застарілими танками часів Холодної війни. Зокрема йдеться про запаси танків Т-80, Т-72, Т-62 і навіть Т-55 кінця 1950-х років.

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