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Аналитики рассказали, для чего РФ использует на фронте в Украине старые советские танки

14 февраля 2024, 16:55

Аналитики рассказали, для чего РФ использует на фронте в Украине старые советские танки

На поля сражений в Украине Россия вывела устаревшие советские танки Т-55. Фото: Википедия На поля сражений в Украине Россия вывела устаревшие советские танки Т-55. Фото: Википедия

По мере того, как полномасштабное вторжение РФ в Украину приближается ко второй годовщине, оккупанты наполняют свои передовые позиции устаревшими танками времен Холодной войны. В частности, речь идет о запасах танков Т-80, Т-72, Т-62 и даже Т-55 конца 1950-х годов. О том, какую опасность они представляют для Сил обороны, рассказали  обозреватели военно-аналитического издания Army Recognition.

Отмечается, что, потерпев неудачу в попытках захватить Киев в начале 2022 года и столкнувшись с трудностями в наращивании производства танков, российская армия обратилась к своим старым запасам. Обозреватели отметили, что несмотря на первоначальный скептицизм, российские войска отремонтировали и развернули эти устаревшие танки на линии фронта в Украине, продемонстрировав свою адаптивность и находчивость в условиях материально-технических ограничений.

Изначально оккупанты переоборудовали танки в импровизированные артиллерийские платформы для ведения огня из закрытых позиций. Однако по мере того, как боевые действия продолжались и потери танков у ВС РФ превысили 2600 единиц, россияне начали вводить эти устаревшие танки непосредственно в бой.

Обозреватели пишут, что несмотря на свой возраст и ограничения по толщине брони и огневой мощи, эти танки представляют значительную угрозу для украинских войск. Это обусловлено ослаблением артиллерийской поддержки ВСУ из-за дефицита боеприпасов. Поэтому силы противника смогли использовать эти машины для поддержки, которую обычно выполняют боевые машины пехоты.

Также эксперты обратили внимание, что часть устаревших танков прошла кое-какую модернизацию — на технику поставили динамическую защиту, оснастили новыми радиостанциями и металлическими экранами от ударов БПЛА. Но часть техники идет в бой без каких-либо улучшений по сравнению с первоначальной конфигурацией.

«Присутствие этих танков на поле боя подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска, и постоянные усилия по адаптации к меняющимся тактике и технологиям», — подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что в середине января под Авдеевкой произошли два схожих столкновения бронетехники, когда украинские БМП Bradley («Брэдли») разбили российскую технику, включая новые танки оккупантов.

Напомним, Россия потеряла более 3000 танков во время вторжения на Украину – что эквивалентно всему ее довоенному действующему арсеналу, но имеет на складах достаточно бронетехники более низкого качества, чтобы ее можно было заменить годами и продолжить военные действия еще на три года.

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