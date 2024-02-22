В Силах обороны подтвердили удар по полигону с россиянами на оккупированной Херсонщине

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила удар по полигону базирования российских войск на оккупированной части Херсонщины. Около 60 солдат армии РФ было уничтожено. Об этом она рассказала в эфире «Киев24».



«Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы», — отметила она.



Гуменюк назвала количество погибших оккупантов.



«Работа была проведена достаточно результативно как минимум 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведываем», — заявила она.



По словам спикера, на момент удара у оккупантов «проходила тренировка боевых групп, они пытались отработать слаженность своих действий».



Впрочем, Гуменюк не рассказала, какое именно оружие было использовано, однако дополнила, что «Силы обороны используют все имеющееся оружие и мощь, поэтому не раскрываем для врага всех наших запасов». В мониторинговых пабликах писали, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS.





Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли удар по полигону российских войск вблизи Подо-Калиновки на оккупированной части Херсонской области. Видео удара опубликовали украинские телеграм-каналы. Также факт атаки подтверждают и российские источники.