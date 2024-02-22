У Силах оборони підтвердили удар по полігону з росіянами на окупованій Херсонщині

Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила удар по полігону базування російських військ на окупованій частині Херсонщини. Близько 60 солдатів армії РФ було знищено. Про це вона розповіла в ефірі «Київ24».



«Уся ця профанація з постановкою прапора та втечею звідти була феєрично завершена тим, як учора відпрацювали по одному з полігонів, де, власне, і готують відповідні штурмові групи», — зазначила вона.



Гуменюк назвала кількість загиблих окупантів.



«Робота була проведена досить результативно як мінімум 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо», — заявила вона.



За словами спікера, на момент удару в окупантів «проходило тренування бойових груп, вони намагалися відпрацювати злагодженість своїх дій».



Втім, Гуменюк не розповіла, яка саме зброя була використана, проте доповнила, що «Сили оборони використовують усю наявну зброю та міць, тому не розкриваємо для ворога всіх наших запасів». У моніторингових пабліках писали, що ЗСУ вдарили з РСЗВ HIMARS.





Нагадаємо, Збройні сили України завдали удару по полігону російських військ поблизу Подо-Калинівки на окупованій частині Херсонської області. Відео удару опублікували українські телеграм-канали. Також факт атаки підтверджують російські джерела.