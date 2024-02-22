ВСУ нанесли очередной удар по полигону войск РФ. Сообщают о большом количестве погибших

Удар по полигону вблизи Подо-Калиновки. Кадр из видео

Вооруженные силы Украины нанесли удар по полигону российских войск вблизи Подо-Калиновки на оккупированной части Херсонской области. Видео удара опубликовали украинские телеграм-каналы. Также факт атаки подтверждают и российские источники.



«Не успело пройти общее негодование от очередного удара HIMARS по очередному бессмысленному построению личного состава в ДНР, как следом случилось очередное построение с очередным ударом, но уже в Херсонской области», — пишет российский Z-канал «Военный осведомитель».



Он сетует, что «опять конечно же никто ни в чем не виноват». «Просто наши солдаты сами очень любят ходить строем, стоять строем и в атаку ходить тоже строем», — подчеркнул российский телеграм-канал.

ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. На цей раз поблизу Подо-Калинівки на Херсонщині. Повідомляють про велику кількість загиблих https://t.co/0u9yXxpZoZ pic.twitter.com/vRF8ujbf5F — Новини Донбасу (@novostidnua) February 21, 2024

Украинский телеграм-канал «Николаевский Ванек» пишет, что руководство российской группировки войск «Днепр» приехало с проверкой огневой подготовки подразделений, которых готовят на штурмы Крынок.



Он утверждает, что результате обстрела погибли 60 российских военных и командирский состав.

20 февраля ВСУ нанесли удар по полигону в Волновахском районе Донецкой области, где шло построение российских военных. В результате удара погибли по меньшей мере 60 оккупантов.



Также, по неподтвержденной пока информации, на прошлой неделе был обстрелян полигон войск РФ в Докучаевске.