Населенные пункты Харьковщины за сутки подверглись артиллерийским обстрелам и авиаударам

За минувшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам российских оккупационных войск подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области, Меловое, Ольховатка, Григоровка, Петропавловка подверглись авиаударам. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Около 14:00 в пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела погиб 1 гражданский. Все данные и обстоятельства устанавливаются. В 12:40 совершены минометные и артиллерийские обстрелы села Ивановка Купянского района. Ранен 52-летний мирный житель», — написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Напомним, 19 февраля сообщалось, что в Купянском районе Харьковской области во время обстрела повреждено здание района электрических сетей, обесточена подстанция, погиб работник Купянского районного отделения энергосбыта ПАО «Харьковоблэнерго».