Населені пункти Харківщини за добу зазнали артилерійських обстрілів та авіаударів

Минулої доби артилерійських і мінометних обстрілів російських окупаційних військ зазнали близько 15 населених пунктів Харківської області, Мілове, Ольховатка, Григорівка, Петропавлівка зазнали авіаударів. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 14:00 у смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинула 1 цивільна особа. Усі дані та обставини встановлюються. О 12:40 здійснено мінометні та артилерійські обстріли села Іванівка Куп'янського району. Поранено 52-річного мирного жителя», — написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, 19 лютого повідомлялося, що у Куп'янському районі Харківської області під час обстрілу пошкоджено будівлю району електричних мереж, знеструмлено підстанцію, загинув працівник Куп'янського районного відділення енергозбуту ПАТ «Харківобленерго».