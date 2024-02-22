РФ утром ударила по Херсонщине: погиб местный житель

Оккупационные войска РФ обстреляли Херсонскую область сегодня утром, 22 февраля. В результате атак один гражданский погиб. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



Трагедия произошла в селе Львово Бериславского района, один из «прилетов» был по жилому дому.



«Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель, находившийся во дворе. Погибшему было 59 лет», — написал он.



Напомним, российские военные 14 февраля неоднократно наносили удары по Херсону. В результате одного из обстрелов пострадал ребенок, сейчас он госпитализирован в больницу.